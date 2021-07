Inghilterra, in 150 mila chiedono di rigiocare la finale contro l’Italia

I tifosi della Nazionale dei tre Leoni non hanno per nulla digerito la sconfitta contro la Nazionale Italiana, guidata da Roberto Mancini.

Nel calcio riuscire ad accettare la sconfitta è molto difficile. La sportività si scontra con l'amarezza per l'obiettivo sfumato e succede spesso di cercare sempre un capro espiatorio. I tifosi inglesi, non hanno ancora digerito la sconfitta contro l'Italia nella finale dell'Europeo giocata a Londra, lo scorso 11 luglio, . La nazionale di Southgate era favorita con una squadra giovane ma forte. E il grande vantaggio di giocare la finale a Wembey dava al popolo dei Tre Leoni la convinzione di poter vedere i propri beniamini alzare il trofeo. Ma le cose per loro non sono andate come previsto. Sconfitta ai rigori dagli azzurri e il palmares della Nazionale inglese non si aggiorna e per ora vede solamente la conquista del Mondiale del 1966.

PETIZIONE - Mentre in Italia si è felici per la conquista di un titolo, che mancava da 53 anni, in Inghilterra i tifosi non ci stanno e hanno attivato una raccolta firme, per poter rigiocare la finale dell'Europeo. In questo momento le firme a supporto di questa petizione sono quasi 150 mila. Secondo gli inglesi l'Italia non avrebbe meritato di vincere, c'è chi reclama il cartellino rosso non dato a Chiellini e a Jorginho e chi vorrebbe rigiocare la partita con un arbitro più imparziale dell'olandese Kuipers.

CONSEGUENZE - L'Uefa ovviamente dal canto suo, non prenderà mai in considerazione l'ipotesi di una finale bis. Le petizioni non hanno mai effetti pratici, ma possono orientare il dibattito pubblico o attirare l'attenzione mediatica. Certamente da questa particolare iniziativa, viene testimoniato il dolore sportivo di un popolo che mai come in questa occasione aveva sperato di riuscire a riportare la Coppa in Inghilterra. Per ora i tifosi inglesi, dovranno accontentarsi di vederla in Italia. Si parla anche di vendita in calo per i prodotti italiani in Inghilterra così come anche la scelta del popolo inglese di disertare i pub italiani. Ma questa è un'altra partita.

Kane Saka (getty images)