Inghilterra, retroscena Shaw: ha giocato Europei con frattura alle costole

L'esterno inglese ha disputato ben tre gare con un problema fisico notevole

L' Europeo itinerante conclusosi lo scorso 11 luglio fa ancora parlare. Se da una parte ci sono i festeggiamenti dell'Italia per il successo ottenuto, dall'altra, sponda Inghilterra , i rimpianti sono tanti. Uno di questi è anche la forma fisica di alcuni calciatori come ad esempio Luke Shaw che, stando a quanto riportato dal Telegraph, avrebbe giocato le ultime gare del torneo con alcune costole fratturate.

Da quanto si apprende dal tabloid, Shaw si sarebbe infortunato nella partita contro la Germania, affrontando poi le sfide contro Ucraina, Danimarca e appunto Italia con alcune costole rotte. L'esterno mancino dei Tre Leoni e del Manchester United , per altro autore del gol del momentaneo vantaggio nella finalissima di Wembley, è riuscito, nonostante un problema fisico di sensibile rilevanza, a giocare tutta la gara - la terza dopo il problema accusato - in modo assolutamente dignitevole.

Adesso per il classe 1995 sono arrivate le meritate vacanze che dovranno essergli utili per preparare al meglio la stagione 2021-2022 agli ordini di Ole-Gunnar Solskjaer ma soprattutto per dare tempo al suo corpo di rimettersi nelle migliori condizioni possibili.