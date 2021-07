Inghilterra, Saka: “Deluso da risultato e mio rigore ma troppi insulti ricevuti”

Il centrocampista si è sfogato su Instagram

Redazione ITASportPress

Il centrocampista dell'Inghilterra Bukayo Saka ha condiviso un messaggio dopo gli insulti a sfondo razziale ricevuti per aver sbagliato il rigore decisivo nella finale contro l'Italia di domenica scorsa a Euro 2020: "Sono rimasto lontano dai social media per qualche giorno per trascorrere del tempo con la mia famiglia e riflettere. Questo messaggio non riflette quanto sono grato per tutto l'amore che ho ricevuto e sento di dover ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto.

È stato un onore per me far parte della squadra inglese. Sono fratelli per la vita e sono grato per tutto ciò che ho imparato da ciascuno dei giocatori e dello staff che hanno lavorato così duramente per aiutare questa squadra a conquistare la finale dopo 55 anni. Vedere la mia famiglia tra la folla, sapere cosa hanno fatto per aiutarmi ad arrivarci, ha significato tutto per me.

Non ci sono parole per esprimere quanto fossi deluso dal risultato e dal mio rigore. Credevo davvero che avremmo vinto questa finale. Mi dispiace che non siamo riusciti a portare la coppa in Inghilterra, ma prometto che faremo tutto ciò che è in nostro potere per garantire che questa generazione sappia cosa significa vincere.

Il calcio è passione, persone di tutte le razze, generi, religioni che si uniscono per una gioia comune.

Non voglio che nessun bambino o adulto riceva messaggi così odiosi e offensivi che ho ricevuto questa settimana. Ho capito subito l'odio che avrei ricevuto, e la triste realtà è che le potenti piattaforme social non stanno facendo abbastanza per fermare questi messaggi.

Non c'è posto per il razzismo o l'odio di alcun tipo nel calcio o in qualsiasi area della società. Mostrando gentilezza l'uno verso l'altro, vinceremo. L'amore vince sempre», ha scritto Saka sul suo Instagram .

