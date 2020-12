Inter, agente Hakimi: “C’erano 10 squadre su di lui, ma i nerazzurri hanno grandi obiettivi”

Alejandro Camano, il procuratore dell’esterno dell’Inter Hakimi parla dell’arrivo del marocchino in nerazzurro ai microfoni di FcInterNews: “I meneghini hanno messo a segno un investimento molto importante per portarsi a casa Achraf, un calciatore dal futuro brillante. Voglio ringraziare l’Inter, Hakimi è molto felice a Milano e ha scelto questi colori per i grandi obiettivi che il club si è prefissato di raggiungere. C’erano altre 10 squadre sul calciatore, convinto anche da un altro mio assistito, Borja Valero, che ha parlato benissimo dell’Inter. Paragone con Roberto Carlos? È un onore, ma ogni giocatore ha la sua storia”.