Inter, Ausilio: “Perdere Conte, Lukaku, Hakimi ed Eriksen ammazzerebbe chiunque”

Le parole del dirigente nerazzurro sugli adii estivi

In questa estate l' Inter ha dovuto fare a meno di alcuni protagonisti dello scudetto della passata stagione. L'addio dell'allenatore di Antonio Conte su tutti e quelli di Lukaku , Hakimi ed Eriksen hanno spaventato inizialmente i tifosi nerazzurri, ma in questo momento possono stare sereni visto il primo posto in classifica e la qualificazione agli ottavi di Champions League.

In merito alla questione ha parlato Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter. Ecco le parole rilasciate a Sky Sport: "Non ci siamo mai persi d’animo, ci siamo guardati in faccia dicendoci che sarebbe stata una montagna enorme da scalare, ma il bello di questo sport è che c’è subito un’occasione. La situazione è stato dipinta peggio rispetto a quella che era la realtà, non ci si può arrendere alla prima difficoltà. Perdere un allenatore come Conte e un giocatore come Hakimi e poi successivamente Lukaku ed Eriksen poteva ammazzare chiunque, non noi".