Inter, Barella si racconta: “Tifo Cagliari ma ho sempre simpatizzato per l’Inter”

Le parole del centrocampista nerazzurro

Nicolò Barella è uno dei pilastri dell' Inter del presente e del futuro. Il centrocampista è stato uno dei protagonisti dello scudetto dell'anno scorso e della cavalcata degli Azzurri verso la vittoria dell'Europeo. Il giocatore sardo ha rilasciato delle dichiarazioni in cui racconta un po’ di sè un’intervista a 360 gradi concessa a “Careers”,nuovo format di Inter TV:

LA TERRA SARDA - "Sono nato a Pirri e Sestu è il paese dove sono andato a vivere con i miei genitori. Sono molto legato alla mia terra e orgoglioso delle mie origini. Il sardo? Lo uso qui a Milano quando non voglio farmi capire dalle persone! Puoi fare tutto nella tua carriera ma non farai mai quello che ha fatto Gigi Riva per Cagliari. Quando mi ha detto che mi conosceva e mi ha fatto i complimenti mi ha reso orgoglioso di quello che faccio e di quello che ho fatto".