Inter, Bastoni: “Condannati dagli episodi, dovevamo sfruttare le occasioni”

Il centrale difensivo dell’Inter Alessandro Bastoni ha analizzato ai microfoni di Inter TV il ko odierno contro la Sampdoria: “Gli episodi oggi ci hanno condannato, siamo stati sfortunati. Abbiamo reagito bene ma non siamo riusciti a fare gol, cosa che invece ha fatto la Sampdoria”. Il difensore poi preferisce non dare colpe alla fitta pioggia che si è abbattuta sul Ferraris: “Campo pesante? Non lo era più di tanto, non deve essere un alibi. Non abbiamo sfruttato il rigore a differenza dei nostri avversari, poi la partita è cambiata” – dichiara Bastoni nel post partita – .