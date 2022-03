Inter, Calhanoglu: “Venire qui è stata la scelta giusta. Con Inzaghi mi trovo bene”

Le parole del centrocampista turco

"L'Inter è una squadra molto forte, il club mi ha parlato di obiettivi e ho capito che volevamo le stesse cose. È stato un buon trasferimento per me, penso di aver preso la decisione giusta. Qui mi sento meglio quando gioco vicino alla porta, mi piace lottare e contribuire sia alla fase offensiva che a quella difensiva. In carriera ho giocato da esterno sinistro, da numero 10, mentre nel 3-5-2 di Inzaghi gioco da 8 e mi trovo benissimo. I miei corner e le mie punizioni sono molto efficaci. E' come per i tennisti che si allenano per fare un determinato punto. Io provo le punizioni, lavoro duro perché sono un grande vantaggio per noi".