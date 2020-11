Inter, Conte è amaro: “Non siamo ancora una grande squadra, spero che la gara di oggi ci serva da lezione”

Antonio Conte analizza la vittoria con il Torino ma parla con amarezza: “Approccio alla partita sbagliato. Questo ci deve servire da lezione”.

Ad Antonio Conte non va giù la prima parte della partita. È soddisfatto del risultato finale, ma l’approccio alla partita è da bocciare. “Non riuscivamo a vincere nemmeno un contrasto – afferma Conte ai microfoni di Dazn -. Capisco anche che quando si torna dalle nazionali è difficile riattaccare la spina, ma avevamo poco furore agonistico, poca determinazione, poca voglia di lottare. Nella seconda parte della gara invece c’è da dire bravi ai ragazzi. Abbiamo qualcosa d’importante a livello caratteriale, perché non era semplice rimontare 2 gol”. Dobbiamo alzare il livello di attenzione e di agonismo – continua Conte. Rispetto a come abbiamo finito l’anno scorso abbiamo perso. Mi auguro che questo serva per il futuro. Dobbiamo arrotolarci la camicia ed essere pronti a sporcarci. Nella prima parte abbiamo sbagliato, e questo spero serva da lezione ai ragazzi. Agli avversari dobbiamo far trovare il campo in salita. Lukaku ha detto che non siamo ancora una grande squadra? Ho dei ragazzi intelligenti. Sono contento che lui abbia fatto questa valutazione. Noi dobbiamo scavare i solchi. E solo dopo possiamo parlare di traguardi. Serve furore agonistico. Voglia di vincere. E gli avversari lo devono sentire. E questo ancora non lo facciamo. Ma è un gruppo sano che però ha bisogno di capire. Io sono d’accordo con Romelu”.