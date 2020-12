Inter, Conte: “Il Verona ha già creato diversi problemi alle big. Mercato? Dopo Natale…”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, presenta in conferenza stampa l’ultima partita del 2020 che vedrà la sua squadra impegnata in casa del Verona di Juric: “Domani giocheremo contro una squadra che continua a fare cose importanti da oltre un anno, hanno già creato diversi problemi alle big in questo campionato, basti pensare ai pareggi contro Milan e Juventus. Mercato? Dopo Natale faremo delle valutazioni con la società, è giusto fare un bilancio di questi 4 mesi di lavoro e capire se possiamo intervenire in qualche modo per migliorarsi. Sanchez è spesso infortunato, non so se dipende dal Cile ma la realtà è questa”.