Inter, Conte: “Ospina ha salvato il risultato e noi abbiamo dominato”

Antonio Conte tecnico dell’Inter ha analizzato la prestazione della sua squadra contro il Napoli: “Nelle due partite meritavamo molto di più. Non ho nulla da dire ai ragazzi sulla prestazione, è questa la strada giusta. Abbiamo creato tanto, ho visto parate di Ospina strepitose. Ha salvato il risultato. Il gol subito è stata una leggerezza, potevamo evitarlo.Questa è la strada che vogliamo, questo è il calcio che vogliamo giocare. Abbiamo fatto noi la partita, in lungo e in largo. Il gol subito così lascia l’amaro in bocca ma questo è il calcio che vogliamo.Sono molto contento di Eriksen, si sta integrando. Abbiamo lavorato con lui tatticamente e fisicamente e si vedono i risultati. Non era semplice con l’atteggiamento molto difensivo del Napoli. Ma abbiamo dominato e il migliore in campo è stato Ospina, c’è poco da dire. Vedo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo creato tantissimo, tirando 17 volte verso la porta e Ospina è stato il migliore in campo – ha aggiunto -. È inevitabile il fatto che si possa migliorare e dovremo essere più cattivi in futuro, ma non posso dire nulla sotto l’aspetto della voglia e della determinazione. Abbiamo fatto quello che è stato provato in allenamento, mi dispiace per i ragazzi perché avrebbero meritato di giocare la finale per quanto visto nei 180 minuti. Dobbiamo fare tesoro di queste partite per capire che sono i dettagli a fare la differenza, abbiamo davanti degli step da fare ma questa è la strada corretta”.