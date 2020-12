Inter, Conte: “Vincere lo scudetto un obbligo? Mi viene da ridere”. E sugli infortuni…

Smaltita la delusione post Champions e archiviata la vittoria di Cagliari, per l’Inter di Conte è già tempo di tuffarsi nel big match contro il Napoli di Gattuso: “Il Napoli negli ultimi anni è stato il principale antagonista della Juventus dichiara Conte in conferenza – , poi l’anno scorso noi abbiamo preso il loro posto con la seconda piazza guadagnata in campionato”. L’eliminazione dalla Champions costringe l’Inter a puntare fortemente a puntare sullo scudetto, ma guai a parlare di un traguardo che va tagliato per forza: “Mi viene da ridere quando sento parlare di obbligo, negli ultimi 9 anni ha vinto sempre una squadra – prosegue il tecnico nerazzurro – competere è sicuramente una cosa che dobbiamo fare, ma con noi ci saranno tante squadre, l’equilibrio è aumentato e non sarà facile per nessuno vincere”.

SCONTRI DIRETTI – In un campionato che si preannuncia lottato fino alla fine, a fare la differenza saranno gli incroci tra le big: “Gli scontri diretti sono gare molto importanti, non solo per la classifica ma anche a livello mentale. Vincere contro il Napoli ci farebbe sentire forti – spiega l’allenatore salentino – sarà un match stimolante che ci darà la possibilità di fare alcune valutazioni”.

INFORTUNI – Nel match di domani Conte sarà costretto a fronteggiare una mini emergenza: “Sanchez ha avuto un problema all’adduttore con il Cagliari e non credo che sarà recuperabile, mentre Vidal ha avuto una distrazione di secondo grado. Domani non ci sarà perchè non vogliamo rischiare di perderlo per un altro mese”.