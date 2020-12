Inter, dalla paura alla riscossa: Cagliari rimontato e battuto 3-1

Certi fantasmi sembrano non volersene andare mai. L’Inter deve aver pensato questo dopo il primo tempo alla Sardegna Arena, quando, nonostante tante occasioni da gol, si era ritrovata sotto di una rete. La ripresa ha riportato i nerazzurri nuovamente in lotta per lo scudetto grazie a tre punti pesantissimi. Mastica amaro il Cagliari di Eusebio Di Francesco che culla a lungo il sogno di una clamorosa vittoria e si ritrova senza punti.

IL MATCH

L’Inter prova a dimenticare la sfortunata campagna europea caricando a testa bassa fin dall’inizio. Il Cagliari è costretto a rimanere sulla difensiva e si aggrappa al proprio portiere Cragno: l’estremo difensore diventa protagonista nel primo tempo con quattro interventi prodigiosi. Dapprima stoppa Lukaku, ripetendosi subito su Eriksen. L’attaccante belga ci riprova poco dopo, ma Cragno si distende e nega il gol. Il portiere para di piede anche sul colpo di testa di Sanchez a distanza ravvicinata. A sbloccare il risultato è invece il Cagliari: Sottil si avventa su un pallone spiovente in area e infila Handanovic con un tiro preciso. Nella ripresa l’Inter continua a spingere e riesce a ribaltare il risultato tra il 77′ e l’84’. Prima Barella trova il gol dell’ex con una conclusione al volo dopo la smanacciata di Cragno in uscita; poi D’Ambrosio beffa il portiere dei sardi con un colpo di testa preciso. In pieno recupero Cragno sale nell’area avversaria per provare a pareggiare, ma sul ribaltamento di fronte Lukaku chiude la pratica con il 3-1 finale.