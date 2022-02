Inter, Dimarco: “Questa è una maglia è diversa. Scudetto? Lo vinciamo, ma sarà…”

Le parole del difensore nerazzurro

"Siamo consapevoli di aver sbagliato l’approccio, ma siamo pronti a ripartire già con il Genoa. Dobbiamo far bene in tutte le competizioni cercando sempre il risultato. Quando eravamo a meno sette ci davano tutti per morti, quando siamo tornati in testa era certo lo scudetto. I passi falsi capitano, non bisogna perdere mai certezze e consapevolezze. Siamo consapevoli di aver fatto un passo falso, ma proveremo a tornare su con i risultati. Giocare qua penso non sia facile, ma non è un peso. La maglia dell’Inter non è come le altre. Quando esci da un settore giovanile così importante, sei abituato al meglio. Ho fatto cinque-sei anni di alti e bassi, ma sono contento perché tutto il lavoro e il sacrificio fatto sul campo è stato importante per la crescita e arrivare qui. Scudetto? Lo vinciamo, pensiamo partita dopo partita, siamo tutte lì e fino alla fine sarà una battaglia. Cercheremo di rimanere lassù".