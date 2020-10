Rinforzo per l’Inter del tecnico Antonio Conte. E’ in arrivo Matteo Darmian che ha già raggiunto l’accordo con la società nerazzurra. Domani sono previste le visite mediche a Milano dell’esterno difensivo classe ’89 che poi sarà a disposizione del mister nerazzurro. La scorsa stagione a Parma 35 presenze e un gol per Darmian.