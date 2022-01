Inter, due turni di squalifica a Barella: salterà la doppia sfida col Liverpool

La decisione della UEFA

Brutte notizie in casa Inter . La UEFA ha emesso il verdetto dopo l'espulsione di Nicolò Barella nell'ultima partita dei gironi di Champions League contro il Real Madrid . Il centrocampista è stato squalificato per due giornate e salterà dunque la doppia sfida col Liverpool .

Come reso noto dalla federazione calcistica europea, Barella è stato sanzionato per due giornate per violazione del Comma 1E dell’articolo 15 del regolamento disciplinare Uefa, che prevede una squalifica “per tre partite per aver aggredito un altro giocatore”. Al centrocampista dell’Inter, tuttavia, è stata comminata una giornata in meno di squalifica rispetto al regolamento, probabilmente legato a quanto riportato nel referto dall’arbitro Brych.