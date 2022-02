Dumfries: “Un sogno il trasferimento all’Inter. Perisic? Col PSV l’ho distrutto”

Le parole dell'esterno olandese

SORRISO E SOGNO - "La verità è diversa, io sorrido tutto il giorno. Quelli che mi conoscono fuori dal campo sanno che sorrido sempre. Mi piace scherzare, divertirmi con i miei compagni di squadra, la mia famiglia. Lontano dal calcio non sono mai arrabbiato, sono diverso da come sono in campo. Sin dall’inizio dicevo che sarei diventato professionista, non so da dov’è nata questa motivazione. Non avevo un padre calciatore o qualcuno in famiglia che giocasse ad alti livelli: ma ero motivato nel volerlo diventare. Avevo motivazione incredibile dentro di me, ho fatto di tutto perché diventasse realtà".