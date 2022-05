Inter-Empoli, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Alle 18:45 scendono in campo Inter ed Empoli per il match di apertura della 36a giornata. I nerazzurri sono chiamati alla vittoria per mettere pressione al Milan e sperare ancora nella corsa scudetto. I toscani vogliono invece chiudere al meglio il campionato, dopo aver conquistato la salvezza matematica. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori: