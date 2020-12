Inter, Eriksen non parte per Verona: il motivo…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Christian Eriksen non prenderà parte a Hellas Verona-Inter, il calciatore danese ha chiesto al club meneghino il permesso di poter rientrare in Danimarca per poter stare vicino alla moglie che dovrebbe partorire nelle prossime ore. L’Inter non ha opposto alcuna resistenza nei confronti del fantasista e non ci sono certezze sul fatto che Eriksen possa rientrare alla base nei prossimi giorni: l’avventura dell’ex Tottenham all’Inter è finita qui?