Inter, Gagliardini: “Dovremo rivedere gli errori fatti e pensare subito al Brescia”

Dopo il pareggio per 2-2 con il Parma, il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini ha raccontato le sensazioni del match a Inter TV: “Nel primo tempo siamo partiti con ritmi non altissimi, ma avevamo il pallino del gioco. Poi abbiamo preso due gol per errori nostri. Nella ripresa siamo ripartiti con forza e probabilmente meritavamo di vincere. Dovremo rivedere gli errori fatti e pensare subito al Brescia”.

“Anche dopo il gol abbiamo gestito il pallone ma abbiamo commesso alcuni errori, dobbiamo essere bravi a sopperire quando un compagno sbaglia. Loro giocavano molto bassi e in ripartenza, ce lo aspettavamo, ma ripartiremo da questo secondo tempo giocato forte e in cui abbiamo trovato quasi subito il pari. Stavo bene personalmente, non penso che la partita con il Borussia abbia influito”.