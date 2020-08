Inter-Getafe diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Getafe si gioca questa sera 5 agosto alle 21.00 il match di Europa League tra la squadra italiana guidata da Antonio Conte e gli spagnoli di José Bordalás. Dopo gli sforzi del campionato, con la Serie A terminata per ultima rispetto alla Liga, le due formazioni si buttano a capofitto nella Coppa con grandi ambizioni.

Inter-Getafe, le probabili formazioni

Dopo aver ottenuto il secondo posto in Serie A, l’Inter vuole provare a far sua la Coppa. Per la sfida odierna, Conte schiererà la migliore formazione possibile. Handanovic in porta. Godin, De Vrij e Bastoni in difesa. D’Ambrosio e Ashley Young sulle corsie esterne. Brozovic, Barella e Gagliardini in mezzo al campo. Solito duo d’attacco con Lukaku e Lautaro Martinez. Ricordiamo che in lista Europa League è stato inserito anche Sanchez. Il Getafe si è rivelato squadra tosta in Liga e vuole confermare il suo potenziale anche in coppa. Bordalas col solito 4-4-2. Soria in porta. Damian Suarez, Djené, Etxeita e Olivera in difesa. Nyom, Maksimovic, Arambarri e Cucurella in mezzo al campo. Attacco affidato a Mata e Molina.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

GETAFE (4-4-2): Sorìa; Damian Suarez, Djené, Etxeita, M. Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Mata, Molina.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Come detto, Inter-Getafe si giocherà oggi mercoledì 5 agosto 2020 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen in Germania. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21. La partita tra i nerazzurri e gli spagnoli sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Uno al numero 472 o 482 del digitale terrestre e 201 del satellite. Sarà possibile vedere la gara anche in live streaming per gli abbonati Sky su Sky Go, servizio che consente di assistere ai programmi della piattaforma satellitare. L’accesso si potrà fare anche con dispositivi mobili quali tablet, smartphone e pc. In alternativa si potrà optare su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti dedicati.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE