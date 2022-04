Inter, Gosens: “Ho dovuto ricominciare tutto da capo. Perisic? C’è molto rispetto”

Le parole del giocatore nerazzurro

L'ARRIVO - "Non ho avuto bisogno di presentarmi dicendo ‘Ciao, io sono quello nuovo’. La maggior parte dei giocatori sapeva già chi fossi e mi hanno detto semplicemente: “Ciao Robin, benvenuto“. Ma tutti sappiamo cosa si prova nel momento in cui appari per la prima volta da qualche parte, non hai idea di come potranno reagiranno le persone di fronte a te. All'inizio sono tutti amichevoli, poi diventa più difficile quando inizia la vita normale. Qui all'Inter, anche chi viene per 100 milioni di euro deve dimostrare di meritare il suo posto. Penso che sia esattamente la cosa giusta da fare, perché è l’unico modo per andare al massimo. E poi all'Atalanta ero uno dei più anziani. Nello spogliatoio ero uno che poteva fare qualsiasi cosa, all’Inter sono un nuovo arrivo, uno di quelli che inizialmente è tenuto d’occhio. Per me tutto qui è ricominciato da capo. Da un punto di vista psicologico, questa è una fase estremamente interessante, perché c'è una certa distanza da entrambe le parti quando ci si conosce".