Inter, Inzaghi: “Domani partita importante. Lautaro ci sarà, De Vrij è in dubbio”

Le parole di Inzaghi prima del match contro il Real Madrid

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid . Ecco le parole dell'allenatore dell' Inter : "Penso che quella di domani sia una partita importante per noi. Abbiamo già passato il turno, al pari del Real Madrid, ma ci teniamo a fare una grande gara. All'andata abbiamo fatto molto bene, ma non è bastato e dovremo quindi fare qualcosa di più. Veniamo da una buona striscia positiva che ci ha dato anche maggiore autostima".

SUGLI INFORTUNATI - "Non ci saranno Ranocchia, Darmian, Satriano e Correa, che purtroppo ha avuto quel problema domenica all'Olimpico. Mi dispiace molto perché secondo me stava crescendo. Lo conosco bene e secondo me era proprio nel momento in cui stava meglio, dopo aver assorbito lavori e fusi orari. Lautaro sta bene, non ha avuto problemi. Per De Vrij e Kolarov vi dirò dopo l'allenamento post-conferenza".