Inter, Inzaghi: “Domani serve una prova importante. In attacco abbiamo alternative”

Le parole del tecnico nerazzurro

"Questa squadra ha i mezzi per vincere qualsiasi tipo di partita. A Torino siamo stati bravi, quando c’era da soffrire lo abbiamo fatto tutti insieme e questo ci ha dato modo di vincere una partita fondamentale per il nostro proseguo. Sarà una partita molto importate per noi e difficile perché troviamo una squadra che ha grandissima intensità, giocatori di qualità quindi dobbiamo essere bravi a fare una grande partita, da vera Inter. Domani mancherà Lautaro ma ho la fortuna di avere Dzeko, Correa, Caicedo e Sanchez che stanno bene, sono a disposizione e si stanno allenando nel migliore dei modi ma, aldilà degli attaccanti, servirà una partita importante da parte di tutta la squadra. Non finirò mai di ringraziare i tifosi perché sono stati fondamentali in tutto l’anno e sono sicuro che saranno sempre al nostro fianco per aiutarci in ogni momento".