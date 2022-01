Inter, Inzaghi: “Per domani non ci sono favoriti. Abbiamo un grande attacco”

Le parole dell'allenatore nerazzurro

"Una partita così può essere decisa dal singolo episodio, servono corsa, intensità e determinazione. Sono due squadre abituate a giocare gare del genere, in alcuni momenti andremo in difficoltà ma dovremo essere bravi a venirne fuori subito. A inizio stagione la netta favorita mi sembrava essere la Juventus, fino alla fine sarà una lotta aperta anche con Milan, Napoli e Atalanta. Loro hanno pareggiato col Napoli, ma poi ha vinto le ultime sei. Il primato ci deve anzi far migliorare. Abbiamo giocato domenica, ieri chi è partito dall’inizio li ho solo intravisti, ho lavorato con chi ha giocato meno come Dzeko e Correa. Tutti gli attaccanti stanno bene, solo due giocheranno. Di volta in volta ruoteranno sulla base della loro funzionalità. Abbiamo una grandissima risorsa davanti e la sfrutteremo".