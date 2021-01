Inter-Juventus, nerazzurri con pochi dubbi. C’è attesa per il test di Cuadrado e Alex Sandro

Domenica il derby d’Italia Inter-Juventus dirà molto in chiave scudetto. Per i due tecnici Conte e Pirlo una sfida senza alcuni elementi importanti. Per l’Inter nessun dubbio in difesa con De Vrij che in Coppa Italia è entrato solo nel secondo tempo e con Bastoni che invece ha riposato. In mediana Vidal è in pole e, salvo ripensamenti, Gagliardini partirà dalla panchina. A sinistra invece Darmian è reduce dall’infortunio contro la Roma e Young pare in vantaggio su Perisic. Il croato non ha avuto un impatto positivo negli ultimi minuti giocati all’Olimpico. Davanti Lautaro Martinez affiancherà Lukaku

Per la Juventus notizie importanti dall’infermerie: Giorgio Chiellini potrebbe farcela e sarebbe una buona notizia stante il forfait per Covid di De Ligt. A San Siro la ‘vecchia guardia’ bianconera potrebbe ritrovarsi. Il tandem Bonucci-Chiellini stuzzica non poco Pirlo e i tifosi, ma ‘Chiello’ resta comunque in ballottaggio con Demiral. Danilo e Frabotta sono al momento titolari in attesa di conoscere lo status di Cuadrado e Alex Sandro. Ai box Dybala, ci saranno invece Chiesa e McKennie, completamente recuperati dai rispettivi acciacchi. Possibile nuova panchina (iniziale) per Kulusevski.