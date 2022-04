Inter, l’agente di Radu annuncia l’addio: “Ha bisogno di giocare con continuità”

Le parole dell’agente del giocatore

Ionut Radu , portiere dell’ Inter , ha trovato poco spazio in questa stagione. Nonostante gli alti e bassi di Samir Handanovic , l’estremo difensore rumeno ha sempre avuto poca fiducia da parte dell’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi . Il futuro del giocatore sembra lontano da Milano e a confermalo ci ha pensato anche l’agente di Radu. In un’intervista a tuttomercatoweb.com, Crescezo Cecere ha parlato anche del giocatore di priorità dell’Inter Agoumè . Queste le sue parole:

“Ci stiamo guardando intorno in Italia e all’estero. Ha bisogno di giocare e mostrare il suo valore. Si, credo che andremo via dall’Inter. Agoumé? Sta disputando un grande campionato al Brest. Ci sarà tempo per parlare del futuro. L’anno scorso ha rinnovato con l’Inter. Insieme al suo agente ci siederemo con i nerazzurri per capire il suo futuro”.