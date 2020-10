Inter, Lautaro: “A Genova ero arrabbiato con me stesso perchè…”

A 24 ore dalla sfida contro lo Shakhtar Donetsk, seconda gara del Gruppo B di Champions League, Lautaro Martinez al fianco di Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti collegati: “Lavoro ogni giorno per migliorare e per fare il bene dell’Inter e della squadra e sono felice. Ci alleniamo sempre per vincere e per portare l’Inter più in alto possibile. Oggi posso dire che qui sono felice e ringrazio tutti i tifosi per l’affetto che mi dimostrano e la stessa cosa vale per tutte le persone che lavorano per l’Inter.

A Genova dopo che sei uscito ti sei un po’ arrabbiato. Hai reagito così perché non sei riuscito a giocare la partita che volevi?

Sì, ero arrabbiato con me stesso perché non ho fatto la partita che volevo. Quando sono uscito ho reagito d’istinto ma oggi sono contento e pronto per un’altra sfida.