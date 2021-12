Inter, Lautaro Martinez: “Le squadre di Mourinho sono toste. Servirà personalità”

Le parole dell'attaccante nerazzurro prima della sfida contro la Roma

Nella giornata di domani andrà in scena il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter . I giallorossi sono reduci dall'ultima sconfitta contro il Bologna , mentre i nerazzurri vengono dalla vittoria contro lo Spezia . Alla vigilia della sfida ha parlato Lautaro Martinez , dopo i tre gol consecutivi in campionato. L'argentino ha analizzato la partita, ecco le sue parole rilasciate al podcast ufficiale dell'Inter:

"Ci aspetta una partita molto difficile perché andiamo a giocare in casa loro ed è un campo che per noi è sempre stato difficile, contro un allenatore che ha tanto talento e che fa attaccare molto la squadra, è difficile da affrontare. Dobbiamo fare il nostro, andare lì con personalità per portare avanti una partita che sarà importante per la classifica e per gli scontri diretti. Io cerco sempre di dare il massimo, di dare una mano all’Inter e di fare se possibile altri gol".