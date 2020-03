Inter, l’ex Figo esalta Lukaku: “Uno come lui segna ovunque….”

Una stagione da protagonista, quella vissuta fin qui da Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter. Dell’attaccante belga, a L’Avenir, ha parlato l’ex centrocampista portoghese Luis Figo.

LUKAKU – “Quest’anno sta mantenendo un rendimento fantastico. Segna, aiuta la squadra e crede nello scudetto: è molto felice. Tra Serie A e Premier League ci sono delle differenze, ma Romelu non mi ha sorpreso: uno con il suo fiuto del gol segna ovunque. In teoria è più complicato segnare in Italia che in Inghilterra perché ci sono meno spazi, ma lui fa un ottimo lavoro”.

DE VRIJ: “CONTE UN VINCENTE COME VAN GAAL”