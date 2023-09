Inter, Marcos Thuram in gol anche con la Francia. Un momento magico per l'attaccante nerazzurro, alla prima rete in nazionale maggiore

È un momento magico per Marcus Thuram , attaccante dell' Inter già molto apprezzato dalla tifoseria nerazzurra per le sue giocate. Durante l'ultimo turno di Serie A , il calciatore francese aveva realizzato il primo gol nel campionato italiano, trovando la rete del momentaneo 1-0 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Dopo il primo timbro in Italia, adesso è arrivata la prima volta anche nella nazionale maggiore francese. Entrato in campo al posto di Giroud (uscito infortunato) nella sfida contro l'Irlanda, Marcus Thuram si è fatto trovare subito pronto, finalizzando in rete una palla sporca dentro l'area della nazionale irlandese. Arrivato in Italia con curiosità, Marcus Thuram sta vivendo uno dei periodi migliori della propria carriera. Tra Intere Francia, l'attaccante è pronto alla definitiva consacrazione a livello europeo.