Inter, Marotta: “Brozovic e Perisic possono rinnovare. Stimo tanto Mourinho”

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro

RINNOVI BROZOVIC E PERISIC - "Mi aspetto una partita ricca di insidie, la Roma ha una rosa competitiva e spero che assisteremo ad un bel match ed un bello spot per il nostro movimento calcistico. Vogliamo proseguire sul nostro ruolino di marcia. Brozovic e Perisic? Queste dinamiche fanno parte delle nostre agende quotidiane, non nascondo che io e Ausilio abbiamo contatti con i loro agenti ma oggi siamo concentrati su campionato e Champions League. Se vogliono proseguire con noi si troverà l'accordo con grande facilità".

STIMA PER MOURINHO - "Ho grande stima per un allenatore vincente che ha dimostrato nella sua carriera di raccogliere tanti successi, c'è ammirazione e per l'Inter riporta ad un'annata splendida ed uno dei momenti più toccati della storia del club".