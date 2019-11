Inter, Martinez: “Non è importante chi segna ma che la squadra vinca”

Non ha intenzione di fermarsi: l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez è andato ancora in gol e ancora nei minuti iniziali del match col Torino. Nove reti stagionali, otto arrivati nei primi 30′ di gara. Per l’argentino, che ha stappato la gara di Torino con un gol dei suoi (il sesto in Serie A, eguagliata la cifra della passata stagione), altra prova positiva. E nel post-gara, ai microfoni di DAZN, ha spiegato: “Sappiamo che stiamo facendo un grande lavoro, dobbiamo continuare così, giorno dopo giorno. Stiamo facendo molto bene e siamo molto contenti perché dentro il campo siamo una squadra tosta”. “Sono felice perché sto bene a livello fisico, sento la fiducia del mister Conte e dell’ambiente e spero di andare avanti così. Con Lukaku ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno, il lavoro ci aiuterà a migliorare ancora, non è importante chi segna ma che la squadra vinca”.