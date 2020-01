Inter, mercato di gennaio coi fiocchi: 3 colpi per Conte

L’Inter pensa in grande e sogna di poter portare a casa un trofeo in questa stagione. Molto dipenderà dal recupero di alcuni calciatori infortunati e dall’arrivo di forze fresche. Nuovi giocatori che il mercato di gennaio potrebbe “regalare” ad Antonio Conte.

Sono tre i giocatori che il mister vorrebbe avere a disposizione per lottare per lo scudetto e, chissà, anche per l’Europa League: Arturo Vidal, Olivier Giroud e Marcos Alonso. Il primo obiettivo è certamente il centrocampista del Barcellona. L’ex Juventus e Bayern Monaco sembra destinato ad approdare a Milano. Il secondo, bomber del Chelsea, pare essere molto contento della possibilità nerazzurra. Il terzo, terzino anche lui blues, costa molto e potrebbe essere più complicato. In ogni caso, Marotta e la dirigenza interista faranno di tutto per accontentare Conte.