Inter-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv

Inter-Milan, le ultime

Al rientro dalla sosta per le nazionali, Inter e Milan sono pronte a sfidarsi l'una contro l'altra. Entrambe a punteggio pieno in Serie A dopo le prime tre giornate, l'Inter di Simone Inzaghi in questo avvio di stagione ha dimostrato grande solidità (0 gol subiti) e un gioco dinamico, riuscendo a trovare a più riprese la via del gol. Per la sfida contro i rossoneri, l'allenatore piacentino potrebbe decidere di schierare ancora una volta De Vrij in difesa, accompagnato da Darmian e Bastoni a completare la linea. Sugli esterni fiducia a Dumfries e Dimarco, così come a centrocampo favorito Mkhitaryan per una maglia da titolare al fianco di Calhanoglu. In attacco Lautaro Martinez e Thuram dal primo minuto.