Inter, parla Lautaro Martinez: “Vogliamo difendere lo scudetto. Ora sono più maturo”

Le parole dell'attaccante nerazzurro dopo la vittoria contro lo Spezia

Nella partita contro lo Spezia di ieri sera, Lautaro Martinez ha messo a segno il suo terzo gol consecutivo dopo quelli con Venezia e Napoli . L'attaccante ha ritrovato la via del gol dopo un periodo a secco e in un'intervista a Sky Sport ha parlato del rinnovo di contratto con l' Inter , dell'obiettivo scudetto e del rapporto con l'allenatore Simone Inzaghi .

RINNOVO DI CONTRATTO E MATURITA' - "Ho parlato tanto con la mia famiglia e siamo contenti qui, ci troviamo bene ed è una città che mi piace tanto. I progetti della società mi sono piaciuti, per quello che mi hanno proposto. Sono contento di essere rimasto qui. Sono diventato padre, magari sono maturato tanto, sia in campo che fuori. Cerco di migliorare sempre, come persona e come calciatore. A volte mi arrabbio, ma cerco sempre di essere tranquillo".