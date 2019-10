Inter, paura Sanchez: l’esito degli esami dopo l’infortunio

Brutte notizie per l’Inter in merito alle condizioni di Alexis Sanchez. L’attaccante si è infortunato con la maglia del Cile ed è uscito dal campo per un problema alla caviglia sinistra durante l’amichevole giocata contro la Colombia.

Erano attesi per oggi i primi risultati delle visite mediche che, appunto, sono arrivati e non sono positivi per la squadra nerazzurra o lo stesso giocatore. Lo staff sanitario della Nazionale sudamericana ha, infatti, annunciato ufficialmente lo stato di salute di Sanchez.

COMUNICATO – “Lo staff medico del Cile informa che Sanchez ha subito una lussazione dei tendini peronei della caviglia sinistra con interessamento del retinacolo. Il giocatore tornerà a Milano dove svolgerà i controlli per decidere come procedere col percorso di recupero”, queste le parole nella nota ufficiale della nazionale cilena.