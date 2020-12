Inter, senti Branca: “È solo questione di tempo, il record del triplete verrà battuto”

L’ex dirigente dell’Inter, Marco Branca, è tornato a parlare dello storico triplete conquistato dai nerazzurri 10 anni fa: “Non è stato facile riuscirci, devono incastrarsi tra di loro molte cose. Però non si tratta di un traguardo irraggiungibile, i record sono fatti per essere eguagliati o battuti. È solo una questione di tempo”. Branca poi parla di alcuni vecchi obiettivi di mercato nel suo periodo da dirigente nerazzurro: “Provammo a prendere Hamsik – svela l’ex attaccante a Radio Kiss Kiss – , ma lui era troppo legato al Napoli e non se ne fece nulla. Su Lavezzi invece non c’era niente di vero, erano solo voci”.