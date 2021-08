Inter straripante affonda il Genoa. Sassuolo passa a Verona

Inizio scoppiettante dei campioni d'Italia che non hanno risentito dell'assenza di Lukaku e Hakimi

E' iniziata la Serie A con il botto per l'Inter campione d'Italia. Nerazzurri che hanno surclassato di reti il Genoa che ha perso 4-0 a San Siro. Le reti nel primo tempo di Skriniar con un colpo di testa vincente su assist di Hakan Calhanoglu da corner. Al 14' arriva il raddoppio del turco su sponda di Dzeko. Poi nella ripresa c'è spazio per Vidal, che entra e segna dopo pochi minuti su assist di tacco di Barella. Gol anche di Dzeko all'87' con un preciso colpo di testa per il definitivo poker nerazzurro al Grifone. Inter davvero bella questa sera davanti ai 27 mila di San Siro che non si sono accorti dell'assenza di Lukaku e Hakimi. Inzaghi ha fatto davvero un buon lavoro e se il buongiorno si vede dal mattino, questa Inter per lo scudetto c'è.

SASSUOLO TRIS - Nell'altra partita il Sassuolo ha vinto sul terreno dell'Hellas per 3-2. Al Bentegodi ritmi altissimi fin dall'inizio, con l'Hellas in controllo: Lazovic cerca il super-gol al volo, Zaccagni sfiora il vantaggio, Kalinic colpisce una traversa di testa. Poi, alla prima ripartenza, il Sassuolo va in vantaggio con Raspadori. Nel recupero del primo tempo rosso a Veloso per doppia ammonizione, la ripresa si apre con la rete del raddoppio di Djuricic. Al 71' Zaccagni si procura e realizza il rigore che riapre il match ma non basta ai gialloblu' per riequilibrare il punteggio. Anzi il Sassuolo realizza il tris con Traore al 77'. Al 90' ancora Zaccagni in rete per il definitivo 3-2 per i neroverdi.