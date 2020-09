Inter, tifosi non contenti di Vidal per i tatuaggi sui successi alla Juventus

Il tecnico Antonio Conte ritrova il suo guerriero in mezzo al campo ma tuttavia nell’ambiente Inter non tutti sono contenti dell’ingaggio di Arturo Vidal. Per i tifosi nerazzurri è ancora forte quel ricordo della sua carriera nella “Vecchia Signora”, ma quello che infastidisce di più è un tatuaggio che riporta i successi ottenuti con la Juventus. Un tatuaggio che, curiosamente infastidisce non solo i tifosi dell’Inter, ma anche quelli della Juventus, che hanno definito il centrocampista cileno un ‘traditore’. Il ‘guerriero’ ha vinto a Torino ben sette titoli e infatti sfoggia un tatuaggio sul braccio destro in cui ricorda i suoi trofei con la Juventus.