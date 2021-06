Inter, ufficiale Calhanoglu che firma fino al 2024

Adesso è ufficiale il trasferimento del calciatore turco

FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Hakan Çalhanoğlu: il centrocampista classe 1994 ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. Poco prima - sempre via social - il club nerazzurro aveva preannunciato la definizione totale con un'immagine che ritrae i Navigli di Milano e le due sponde. Il turco ha firmato un contratto triennale da 4,5 milioni di euro per la prima stagione e 5 per le due successive.