Inter, ufficiale il rinnovo di contratto per Dimarco: accordo fino al 2026

Arriva l'ufficialità del rinnovo di contratto del difensore

Nelle ultime settimane l'Inter e Federico Dimarco stavano trattando il rinnovo di contratto. Pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità dell'accordo tra il club nerazzurro e il giocatore col prolungamento fino al 2026. Il difensore si è presentato in sede con la famiglia per la firma. Dimarco ha totalizzato in questa stagione 24 presenze condite da 2 reti e 2 assist. Ecco l'annuncio ufficiale dell'Inter tramite Twitter: