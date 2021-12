Inter, ufficiale: risoluzione consensuale tra Eriksen e il club nerazzurro

Arriva l'ufficialità della separazione tra l'Inter e il centrocampista

Christian Eriksen non è più un giocatore dell'Inter. La notizia era nell'aria e ora il club nerazzurro e il danese hanno deciso di risolvere consensualmente il contratto. Il motivo della scelta è dato dall'impossibilità del giocatore di scendere in campo col defibrillatore sotto cutaneo. In questi mesi Eriksen ha ripreso ad allenarsi con l'Odense, società danese, e il suo futuro appare ancora incerto. Ecco il comunicato ufficiale dell'Inter: