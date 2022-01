Inter, visite mediche e firma per Onana: acquisto a zero per la prossima stagione

Il colpo di mercato dei nerazzurri

Oggi è stata la giornata di Andre Onana . L'ormai prossimo portiere dell' Inter ha svolto stamane le visite mediche e, come riferisce Sky Sport, ha firmato il contratto nella sede nerazzurra. L’accordo tra la società milanese e il portiere camerunense, in scadenza a giugno con l' Ajax, risale a circa sei mesi fa: a fine giugno, infatti, l’Inter ha bloccato Onana per la prossima stagione, aspettando, come prevede il regolamento i primi giorni di gennaio per poter formalizzare l’accordo.

Si tratta dunque di un affare a zero per l'Inter. Ora Onana sarà impegnato in Coppa d'Africa col Camerun ed è tornato in campo solo lo scorso novembre, quando è finita la squalifica di un anno per violazione delle regole antidoping: l'estremo difensore infatti, come ricostruito dal club olandese avrebbe erroneamente fatto uso di un farmaco proibito.