Inter, Young: “Non ho subito l’impatto con la Serie A. E adesso segno più di prima…”

Si avvicina la sfida tra Inter e Shakthar, gara che determinerà la finalista di Europa League da affiancare a Siviglia o Manchester. Il difensore dei milanesi Young ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Uefa.

LE PAROLE DI YOUNG

Ecco le dichiarazioni dell’ex Manchester United ai canali ufficiali della UEFA:

Sull’impatto con la Serie A: “Non è stato così difficile, fortunatamente non trovo grandi difficoltà quando devo adattarmi a qualcosa di nuovo. Sicuramente in Italia c’è più tattica, bisogna correre in un certo modo ma mi piace il fatto di poter segnare di più vista la posizione in cui gioco”.