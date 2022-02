Inter, Zanetti: “Il mio ruolo ha grande responsabilità. Sono ripartito da zero”

Le parole del vicepresidente nerazzurro

"Per essere un leader devi prepararti. Quando mi hanno detto che sarei diventato vicepresidente dell’Inter ero felice ma allo stesso tempo sapevo che era una grande responsabilità. Stavo partendo da zero. Per questo mi sono iscritto all’Università, sono tornato a studiare. Non puoi fingere di essere un buon leader perché sei stato un grande calciatore. Volevo essere un leader con una visione a 360 gradi. E sono andata all’Università Bocconi per studiare Sport Management per formarmi in marketing, finanza, relazioni internazionali e management sportivo. Perché questo amplia le tue conoscenze e ti senti utile in altre aree del club".