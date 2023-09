Adriano: “L’Inter è la mia famiglia. Due ricordi indelebili: una punizione e…”

Il brasiliano intervenuto nel match programme dei nerazzurri: "Il calcio è stato tutto per me. Ho potuto girare per il mondo"

Redazione ITASportPress

Intervenuto nel match programme ufficiale dell'Inter a poche ore dall'incontro con la Fiorentina, l'Imperatore Adriano si è concesso a qualche amarcord: "L'Inter fa parte della mia vita, è la mia famiglia, un club che amo e sostengo sempre. Ho vissuto tanti momenti bellissimi qui, se chiudo gli occhi il gol che rivedo è quella punizione al Bernabeu del 14 agosto 2001, dicono che quella palla andasse a 170 all’ora... È indimenticabile per me, così come la rete nella finale della Copa America del 2004 contro l'Argentina: quel gol segnato al 93’ ci ha permesso di pareggiare e poi vincere ai rigori e rimane un ricordo indelebile".