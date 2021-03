Inter, Cambiasso: “La rete con il Chelsea il momento più bello. Con Zanetti rapporto speciale”

L’ex centrocampista dell’Inter Esteban Cambiasso è entrato nella Hall of fame nerazzurra, così come Julio Cesar. L’argentino ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo lo speciale riconoscimento: “Momento più bello? Probabilmente il gol segnato contro il Chelsea quella sera agli ottavi di finale di Champions, soprattutto per il momento in cui l’ho segnato in cui tornavano in testa i fantasmi delle eliminazioni degli anni precedenti. Aver segnato quel gol è stato una grande liberazione. Probabilmente sono stato bravo a insistere, è stata la mia più grande dote da calciatore. Zanetti? È molto più di un compagno, più che un amico, è quasi un membro della famiglia. Quando sono nati i nostri figli, eravamo sempre i primi ad arrivare in ospedale. Abbiamo passato tante cose insieme oltre al calcio, abbiamo un rapporto molto speciale io e lui e le nostre famiglie”.