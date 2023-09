Inter, Marotta: “Contrastiamo gli arabi con limiti a trasferimenti”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha concesso una lunga intervista a Rai Radio1. Il dirigente nerazzurro ha parlato anche del mercato fagocitato dall'Arabia Saudita e di come provare a contrastarlo: "L'effetto di questo nuovo scenario dobbiamo valutarlo bene. Per ora abbiamo perso in competitività e qualità del nostro prodotto: gli arabi hanno preso giocatori importanti, non in prepensionamento. Il rischio grosso è che il nostro calcio si possa impoverire, e di conseguenza anche il potere economico per quanto riguarda la sostenibilità e la vendita dei diritti televisivi. Abbiamo avuto apparentemente un beneficio finanziario, perché vendendo abbiamo preso soldi che poi abbiamo reinvestito, ma bisogna contrastare il mercato arabo con dei limiti ai trasferimenti e con forme che possano tutelare il nostro patrimonio tecnico".