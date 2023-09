Inter, se vinci a Empoli fai 5 su 5. E’ accaduto altre 3 volte, ma a fine anno…

Se l'Inter vince ad Empoli sale a 15 punti in classifica. Rimane al comando da sola e fa cinque vittorie su cinque all'inizio del campionato. Un bottino invidiabile per la squadra di Inzaghi che eguaglierebbe la partenza a razzo di tre suoi illustri predecessori: Conte, Mancini ed Herrera. Tutti allenatori che hanno vinto lo scudetto in nerazzurro. Ma non quando hanno centrato 5 vittorie su 5 all'inizio del campionato, curiosamente...